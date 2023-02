Angela Celentano, test del dna su una ragazza venezuelana, risultato poi negativo (Di martedì 21 febbraio 2023) Una modella venezuelana, di 31 anni, ha riacceso la speranza della famiglia di Angela Celentano, scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito quando aveva 3 anni. I genitori di Angela Celentano hanno riscontrato una somiglianza molto forte tra la ragazza venezuelana e la loro bambina, e in particolare con le loro due figlie, oltre al fatto che la modella ha una voglia color caffelatte sulla schiena “proprio come l’aveva la nostra piccola”, hanno detto all’avvocato Luigi Ferrandino, come ha riferito lui stesso alla stampa. Il presunto riconoscimento è avvenuto grazie a una fotografia, mentre la ragazza era in Europa per un impegno lavorativo. “Il padre della ragazza sudamericana ha dei contatti con Vico Equense, paese natio di ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 febbraio 2023) Una modella, di 31 anni, ha riacceso la speranza della famiglia di, scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito quando aveva 3 anni. I genitori dihanno riscontrato una somiglianza molto forte tra lae la loro bambina, e in particolare con le loro due figlie, oltre al fatto che la modella ha una voglia color caffelatte sulla schiena “proprio come l’aveva la nostra piccola”, hanno detto all’avvocato Luigi Ferrandino, come ha riferito lui stesso alla stampa. Il presunto riconoscimento è avvenuto grazie a una fotografia, mentre laera in Europa per un impegno lavorativo. “Il padre dellasudamericana ha dei contatti con Vico Equense, paese natio di ...

