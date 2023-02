Angela Celentano, negativo test del dna sulla ragazza sudamericana (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo giorni di attesa sono arrivati i risultati del test del dna eseguiti sulla ragazza sudamericana che si sperava fosse Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto del 1996 durante ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo giorni di attesa sono arrivati i risultati deldel dna eseguitiche si sperava fosse, la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto del 1996 durante ...

