(Di martedì 21 febbraio 2023) Decade anche questa pista investigativa, nonostante alcuni elementi, come una «voglia»spalla e la somiglianza con una sorella di, avessero alimentato la speranza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? Angela Celentano non è la ragazza venezuelana. Negativo il test del Dna - TgrRaiCampania : Angela Celentano, negativo il test del dna sulla ragazza sudamericana #angelacelentano #IoSeguoTgr @TgrRai - Orietta396 : RT @chilhavistorai3: +++ Angela Celentano: “Negativo test Dna” +++ “Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori”, c… - ilgiornale : “Non smettiamo di sperare di poter riabbracciarla”, fanno sapere i signori #Celentano, dopo che il confronto con il… - zazoomblog : La scomparsa di Angela Celentano: il test del Dna sulla modella venezuelana dà esito negativo: «Non è lei» -… -

, arriva il risultato del test del DNA eseguito sulla ragazza sudamericana: non è la piccola scomparsa sul Monte Faito L'attesa è finita: i risultati del test del DNA eseguiti sulla ...Sfumata anche questa pista: la ragazza sudamericana sulla quale era stato eseguito un prelievo del dna non è, la bimba sparita nel nulla nel 1996 sul Monte Faito , nel comune di Vico Equense in provincia di Napoli e mai più ritrovata. Questo l'esito del test riportato e battuto dalle agenzie ...

La scomparsa di Angela Celentano: il test del Dna sulla modella venezuelana dà esito negativo: «Non è lei» Open

Angela Celentano, negativo il test del Dna sulla ragazza sudamericana Corriere del Mezzogiorno

Angela Celentano: è appena arrivato l'esito del DNA sulla modella sudamericana, gli aggiornamenti iLMeteo.it

Angela Celentano, negativo test del dna su ragazza sudamericana Agenzia ANSA

Angela Celentano, test dna su ragazza sudamericana: ci sono i risultati Adnkronos

La ragazza venezuelana non è Angela Celentano. Sfuma la seconda pista latinoamericana, sfuma la pista del neo e della voglia sulla schiena. Lo hanno chiarito i genitori della piccola scomparsa sul ...Lo ha affermato durante la trasmissione di Quarto grado su Rete Quattro, condotta da Gianluigi Nuzzi Redazione – Sulla verità del caso Angela Celentano ha confermato il… Leggi ...