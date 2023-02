Angela Celentano, l'esame del Dna: 'La venezuelana Celeste Ruiz non è la bambina scomparsa sul Monte Faito' (Di martedì 21 febbraio 2023) La ragazza venezuelana non è Angela Celentano . Sfuma la seconda pista latinoamericana, sfuma la pista del neo e della voglia sulla schiena. Lo hanno chiarito i genitori della piccola scomparsa sul ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) La ragazzanon è. Sfuma la seconda pista latinoamericana, sfuma la pista del neo e della voglia sulla schiena. Lo hanno chiarito i genitori della piccolasul ...

