Angela Celentano, la pista venezuelana fa sperare: attesa per il test del Dna (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono ore decisive, forse siamo ad un punto di svolta. Dopo quasi 27 anni un test del Dna potrebbe risolvere il caso di Angela Celentano. Entro oggi, martedì 21 febbraio, dovrebbe arrivare il risultato dell’esame svolto su una ragazza venezuelana. A riaccendere le speranze della famiglia la foto di una modella che presenta una notevole somiglianza con la piccola sparita sul Monte Faito il 10 agosto del 1996. Leggi anche l’articolo —> “Mattino 5”, svolta nel caso Angela Celentano? L’annuncio di Federica Panicucci La fotografia della giovane modella del Venezuela potrebbe scrivere la parola “fine” ad uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni, ma soprattutto restituire serenità alla famiglia di Angela Celentano che non si ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono ore decisive, forse siamo ad un punto di svolta. Dopo quasi 27 anni undel Dna potrebbe risolvere il caso di. Entro oggi, martedì 21 febbraio, dovrebbe arrivare il risultato dell’esame svolto su una ragazza. A riaccendere le speranze della famiglia la foto di una modella che presenta una notevole somiglianza con la piccola sparita sul Monte Faito il 10 agosto del 1996. Leggi anche l’articolo —> “Mattino 5”, svolta nel caso? L’annuncio di Federica Panicucci La fotografia della giovane modella del Venezuela potrebbe scrivere la parola “fine” ad uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni, ma soprattutto restituire serenità alla famiglia diche non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #dna #angela celentano, l'esito dell'esame: Celeste Ruiz non è la bambina scomparsa sul Monte Faito - Cinguetterai : RT @chilhavistorai3: +++ Angela Celentano: “Negativo test Dna” +++ “Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori”, c… - pellecchiaale83 : RT @chilhavistorai3: +++ Angela Celentano: “Negativo test Dna” +++ “Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori”, c… - chilhavistorai3 : +++ Angela Celentano: “Negativo test Dna” +++ “Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori”… - Cosmodelafuente : #Venezuela Un test del Dna potrebbe risolvere il caso di #angelacelentano . Entro oggi, martedì 21 febbraio, dovreb… -