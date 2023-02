Angela Celentano, il test del Dna è negativo: non è lei la ragazza sudamericana. L’annuncio dell’avvocato: “Purtroppo non c’è corrispondenza genetica” (Di martedì 21 febbraio 2023) La ragazza sudamericana non è Angela Celentano. Sono risultati negativi i test del Dna sulla trentunenne venezuelana che per alcune settimane è sembrata essere la piccola Celentano cresciuta e finita a vivere come modella nel paese settentrionale del Sud America. Numerosi sembravano gli indizi a favore di un responso positivo, ma la cosiddetta “prova regina” ha cancellato ogni speranza. A rendere noto l’esito del test è stato il legale della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino. “Nella comparazione tra il Dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata Purtroppo non vi è corrispondenza genetica“, ha spiegato Ferrandino che ha coordinato un team di consulenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Lanon è. Sono risultati negativi idel Dna sulla trentunenne venezuelana che per alcune settimane è sembrata essere la piccolacresciuta e finita a vivere come modella nel paese settentrionale del Sud America. Numerosi sembravano gli indizi a favore di un responso positivo, ma la cosiddetta “prova regina” ha cancellato ogni speranza. A rendere noto l’esito delè stato il legale della famiglia, Luigi Ferrandino. “Nella comparazione tra il Dna dei signorie quello della giovane donna attenzionatanon vi è“, ha spiegato Ferrandino che ha coordinato un team di consulenti ...

