Angela Celentano, finalmente i risultati del test del Dna: ora è ufficiale (Di martedì 21 febbraio 2023) Ora sono ufficiali i risultati del test del Dna: la ragazza sudamericana, Celeste Ruiz, è o non è Angela Celentano? Il generale Luciano Garofano aveva annunciato che gli esiti del Dna sarebbero stati pronti tra la serata di lunedì 20 e la mattinata di martedì 21 febbraio. Sono due gli esiti possibili. O la ragazza non è Angela oppure Maria e Catello Celentano hanno ritrovato la loro figlia scomparsa 27 anni fa. Ora finalmente sappiamo la verità. Angela Celentano, i risultati del Dna: chi è Celeste Ruiz Angela aveva tre anni quando scomparve dal Monte Faito, mentre era in gita con la sua famiglia. Era il 10 agosto 1996. Da allora la sua famiglia non ha smesso un attimo di cercarla. I genitori e le ...

