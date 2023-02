Angela Celentano e la voglia sulla schiena che cambia tutto: arriva la svolta, Italia sconvolta (Di martedì 21 febbraio 2023) Il caso della bambina scomparsa più di 26 anni fa sta nuovamente tenendo con il fiato sospeso l’Italia intera. Sono giorni di attesa per i genitori di Angela Celentano che non hanno mai perso le speranze di ritrovare la loro figlia. Sono passati ormai quasi 27 anni dalla scomparsa della piccola Angela. Era l’agosto del 1996 e la bimba, che aveva 3 anni, si trovava in gita con la famiglia e la Comunità Evangelica di Vico Equense sul Monte Faito, in Campania. Verso l’ora di pranzo il papà non vedendola, diede l’allarme. Angela Celentano, la bambina scomparsa il 10 agosto 1996 – Grantennistoscana.itLe ricerche partirono immediatamente e proseguirono, senza successo, per intere settimane. Nessuna traccia di Angela fu mai più ritrovata. Ma i genitori, Catello ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 21 febbraio 2023) Il caso della bambina scomparsa più di 26 anni fa sta nuovamente tenendo con il fiato sospeso l’intera. Sono giorni di attesa per i genitori diche non hanno mai perso le speranze di ritrovare la loro figlia. Sono passati ormai quasi 27 anni dalla scomparsa della piccola. Era l’agosto del 1996 e la bimba, che aveva 3 anni, si trovava in gita con la famiglia e la Comunità Evangelica di Vico Equense sul Monte Faito, in Campania. Verso l’ora di pranzo il papà non vedendola, diede l’allarme., la bambina scomparsa il 10 agosto 1996 – Grantennistoscana.itLe ricerche partirono immediatamente e proseguirono, senza successo, per intere settimane. Nessuna traccia difu mai più ritrovata. Ma i genitori, Catello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? Angela Celentano non è la ragazza venezuelana. Negativo il test del Dna - QuartoGrado : +++ FLASH+++ ANGELA CELENTANO: NEGATIVO IL CONFRONTO CON IL DNA DELLA RAGAZZA SUDAMERICANA. NON SI TRATTA DI ANGELA… - TgrRaiCampania : Angela Celentano, negativo il test del dna sulla ragazza sudamericana #angelacelentano #IoSeguoTgr @TgrRai - Ludovica_T : @reginagggggge Mi piacerebbe dire Mirella Gregori e la Orlandi, ma non so più ormai. Forse Angela celentano - LaCnews24 : Angela Celentano: negativo il test del Dna sulla ragazza sudamericana -