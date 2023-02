Anche nell'evoluzione l'essere umano e il cane sono "alleati biologici". Una ricerca (Di martedì 21 febbraio 2023) I cani hanno una storia di convivenza evolutiva con la specie umana lunga e unica; recenti analisi suggeriscono che questi animali, a seguito del prolungato contatto con gli esseri umani e del processo di domesticazione, sono diventati geneticamente distinti dai lupi già 23 mila anni fa. Ci si può dunque chiedere se, a seguito di tale lunga convivenza, non sia ormai possibile comunicare in maniera innata tra cani ed esseri umani; se, cioè, i cani non siano in grado di farsi comprendere dagli esseri umani senza necessità di apprendimento da parte di questi ultimi, come risultato di un coadattamento evolutivo della nostra specie a cogliere certi segnali non verbali e viceversa dello sviluppo nei cani di un codice di comunicazione innato con le persone. Domande di questo tipo sono di interesse perché implicano la possibilità di una ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) I cani hanno una storia di convivenza evolutiva con la specie umana lunga e unica; recenti analisi suggeriscono che questi animali, a seguito del prolungato contatto con gli esseri umani e del processo di domesticazione,diventati geneticamente distinti dai lupi già 23 mila anni fa. Ci si può dunque chiedere se, a seguito di tale lunga convivenza, non sia ormai possibile comunicare in maniera innata tra cani ed esseri umani; se, cioè, i cani non siano in grado di farsi comprendere dagli esseri umani senza necessità di apprendimento da parte di questi ultimi, come risultato di un coadattamento evolutivo della nostra specie a cogliere certi segnali non verbali e viceversa dello sviluppo nei cani di un codice di comunicazione innato con le persone. Domande di questo tipodi interesse perché implicano la possibilità di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TIM_Official : Ogni sua esibizione ci lascia letteralmente senza fiato! ?????? Grazie ai vostri suggerimenti Mattia ha ottenuto l'es… - MarcoFattorini : La visita di #Biden a Kyiv è un messaggio potente a Putin ma anche agli alleati occidentali, in un momento decisivo… - TgrLeonardo : Tre anni fa la prima diagnosi Covid in Italia. Per l'infettivologo Di Perri 'fummo bravi nell'emergenza, meno oggi'… - JamesL1808 : RT @MarcoFattorini: La visita di #Biden a Kyiv è un messaggio potente a Putin ma anche agli alleati occidentali, in un momento decisivo per… - DivinoUriele : @pfmajorino ???? si certo, spero nell'estinzione definitiva. e spero vinca la #Schlein cosí sará anche piú veloce -