Anche le antiche romane usavano i dildo | ritrovato un sex toy di legno “sopravvissuto per quasi 2000 anni”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le donne dell’Impero Romano probabilmentevibratori diper il proprio piacere sessuale. La scoperta è stata fatta da un team di ricercatori dell’Università di Newcastle e dell’University College. Gli esperti hanno infattiun oggetto dinel fossato del forte di Vindolanda, vicino a Hexham, nel nord dell’Inghilterra. L’analisi ha rivelato che entrambe le estremità del fallo erano notevolmente levigate, indicando un contatto ripetuto nel tempo. I dettagli della scoperta sono pubblicati sulla rivista Antiquity. Inizialmente, gli esperti pensavano fosse uno strumento per rattoppare le calze. Infatti, il pezzo diche risale al secondo secolo si trovava tra decine di scarpe, accessori per abiti e altri strumenti di artigianato, come ritagli di cuoio e osso lavorati. Gli ...

