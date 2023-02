Anarchici: Orlando, 'risposte Nordio non soddisfacenti' (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Domani sarò ascoltato dal giurì e per rispetto mi limito a dire che le risposte date dal ministro Nordio non possono essere considerate soddisfacenti". Così Andrea Orlando a 'Tagadà su La7. "Domani sarà un passaggio importante, abbiamo chiesto il giurì per rispondere in modo formale a una campagna inaccettabile di menzogne, accostamenti, che non solo lede la nostra onorabilità ma anche facoltà dei parlamentari. Io visito le carceri dal 2006" e "non mi era mai capitato che fosse in qualche modo accostata la visita a un detenuto al reato commesso dal detenuto. Questo è un segno di scadimento". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Domani sarò ascoltato dal giurì e per rispetto mi limito a dire che ledate dal ministronon possono essere considerate". Così Andreaa 'Tagadà su La7. "Domani sarà un passaggio importante, abbiamo chiesto il giurì per rispondere in modo formale a una campagna inaccettabile di menzogne, accostamenti, che non solo lede la nostra onorabilità ma anche facoltà dei parlamentari. Io visito le carceri dal 2006" e "non mi era mai capitato che fosse in qualche modo accostata la visita a un detenuto al reato commesso dal detenuto. Questo è un segno di scadimento".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarziaLoreti : E'vergognoso @simonabonafe,@pdnetwork che i vostri parlamentari,ex ministro non giustizia Orlando siano non solo a… - NandoBocchetti : @CarloVerdelli e cosa c'entra la meloni? ma non si vergogna? allora per gli anarchici che attaccano le forze dell'o… - ecolima999 : @AndreaOrlandosp Orlando ma quando gli anarchici sfasciano le città non scrive mai nessun Twitter, come mai? - Trismegisto17 : RT @DomPer888: @ZanAlessandro Manifestazione di squadristi anarchici stanno devastando piazze incendiano auto e aggrediscono poliziotti...q… - Massimo44439013 : RT @DomPer888: @ZanAlessandro Manifestazione di squadristi anarchici stanno devastando piazze incendiano auto e aggrediscono poliziotti...q… -