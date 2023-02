“Amputati gli arti, danni al cervello”. Sport sotto choc dopo la notizia sul campione: lotta tra la vita e la morte (Di martedì 21 febbraio 2023) Mondo dello Sport in apprensione per l’ex campione, in ospedale dal 10 gennaio scorso a causa di una polmonite a cui sono seguiti gravi problemi circolatori. Problemi che, purtroppo, hanno portato i medici a intervenire con l’amputazione delle gambe e di alcune dita delle mani. In queste ore è stata diffusa la notizia di un ulteriore peggioramento a causa di un ictus. Il campione ora si trova ricoverato in terapia intensiva e sotto plasmaferesi (la purificazione del sangue) per infezione e lotta tra la vita e la morte. “Una parte del suo cervello è stata colpita e danneggiata”, ha riferito una fonte a Ria Novosti. Leggi anche: “Ci ha lasciati”. Calcio italiano in lutto, la serie A perde una delle sue leggende Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Mondo delloin apprensione per l’ex, in ospedale dal 10 gennaio scorso a causa di una polmonite a cui sono seguiti gravi problemi circolatori. Problemi che, purtroppo, hanno portato i medici a intervenire con l’amputazione delle gambe e di alcune dita delle mani. In queste ore è stata diffusa ladi un ulteriore peggioramento a causa di un ictus. Ilora si trova ricoverato in terapia intensiva eplasmaferesi (la purificazione del sangue) per infezione etra lae la. “Una parte del suoè stata colpita e danneggiata”, ha riferito una fonte a Ria Novosti. Leggi anche: “Ci ha lasciati”. Calcio italiano in lutto, la serie A perde una delle sue leggende Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarmillaMi : Non regge????? Ha la polmonite e amputano gli arti?? Si è ammalato per le temperature agli spettacoli? I pattinatori… - infoitsport : Roman Kostamorov, il campione di pattinaggio colpito da una infezione virale. «Amputati gli arti, danni al cervello» - infoitsport : Roman Kostamorov, il campione di pattinaggio in fin di vita perde anche l'occhio dopo l'infezione virale. «Amputati… - Agenzia_Ansa : La stella del pattinaggio russo, Roman Kostomarov, 46 anni, lotta tra la vita e la morte. Colpito da una polmonite… - serenel14278447 : L’ex pattinatore Kostomarov in fin di vita: amputati gli arti -