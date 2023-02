Amputate gambe e mani  L' ex pattinatore olimpico in fin di vita

(Di martedì 21 febbraio 2023) Sono ore di apprensione per la famiglia dell'exrusso Roman Kostomarov. Dopo il ricovero dello scorso 10 gennaio per una polmonite bilaterale le sue condizioni hanno continuato a peggiorare

È in condizioni di salute disperate il pattinatore sul ghiaccio Roman Kostomarov: gli sono statelee le braccia e ha avuto un ictus. Ora è in terapia intensiva sotto plasmaferesi (purificazione del sangue) per infezione. Oro alle Olimpiadi di Torino 2006 (in coppia con Tatiana ...I pupazzi portano già i segni di 'ferite':con i moncherini sanguinanti, teste parzialmente asportate dai colpi. La pagina presenta anche dei video che suggeriscono come possano essere ...

Le condizioni in cui versa il campione olimpico di pattinaggio sul ghiaccio Roman Kostomarov hanno suscitato emozione, per la drammaticità delle ore che questo meraviglioso artista sta vivendo e che ...L’ex pattinatore su ghiaccio (oro alle Olimpiadi di Torino 2006) Roman Kostomarov è ricoverato dal 10 gennaio: gli sono stati amputati gli arti, ora è agganciato alle macchine ...