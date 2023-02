Amici 22, lo scherzo di Isobel alla maestra Celentano fa impazzire il web: «Posso chiamarti nonna?» (Di martedì 21 febbraio 2023) Aria di Carnevale anche nella scuola di Amici 22. Nel Daytime è stato mostato uno scherzo tra la ballerina Isobel alla maestra di ballo Alessandra Celetano. Per... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) Aria di Carnevale anche nella scuola di22. Nel Daytime è stato mostato unotra la ballerinadi ballo Alessandra Celetano. Per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Amici 22, lo scherzo di Isobel alla maestra Celentano fa impazzire il web: «Posso chiamarti nonna?» - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Amici22, lo scherzo alla Maestra Celentano:'Posso chiamarti nonna?' - marikahug : RT @firsthoughtx: LO scherzo per eccellenza di amici nessuno come loro - cantfindthenick : RT @firsthoughtx: LO scherzo per eccellenza di amici nessuno come loro - anna_c_01 : RT @firsthoughtx: LO scherzo per eccellenza di amici nessuno come loro -