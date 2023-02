Amici 22 | Jore svela come mai ha deciso di abbandonare la scuola

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 febbraio 2023) Negli scorsi giorni, cantante di22 scelto da Rudy Zerbi, avevadilaper motivi personali. L’allievo, sin dal suo ingresso nel talent show condotto da Maria De Filippi, aveva espresso il suo disagio, spiegando di essere molto introverso e di faticare a lasciarsi andare. Con il passare dei giorni, questa sua difficoltà si è acuita ulteriormente e Rudy lo ha messo di fronte ad una scelta, invitandolo a sbloccarsi il più in fretta possibile, dato che il serale è alle porte. Purtroppo però questo non è avvenuto e il cantante ha preferito lasciare la, avendo compreso che quello non era il posto più giusto per lui al momento. Nelle scorse ore l’ex allievo è tornato sui social e, tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha ...