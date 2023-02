(Di martedì 21 febbraio 2023) Nel video sull'A4 il 39enne arriva alla barriera a tutta velocità: nessuna frenata, auto trascinata per metri. Il marocchino è risultato positivo alla cannabis e alle benzodiazepine, era appena uscito ...

Nel video sull'A4 il 39enne arriva alla barriera a tutta velocità: nessuna frenata, auto trascinata per metri. Il marocchino è risultato positivo alla cannabis e alle benzodiazepine, era appena uscito ...... mentre la Superlega, sponda Milano, ha accolto il terzo), le cui uscite sono stateda ... affronteranno tra le mural'avversario venturo della Videx Yuasa. Con Brescia (undicesima, 23 ...

Amiche tamponate e uccise al casello Il test sul conducente: era drogato Nel video sull’A4 il 39enne arriva alla barriera a tutta velocità: nessuna frenata, auto trascinata per metri. Il marocchino è ...È risultato positivo alla cannabis e alle benzodiazepine l'automobilista di 39 anni, italiano di origine marocchina, indagato per omicidio stradale plurimo per essersi schiantato ...