America’s Cup | Vittorio Bissaro | “Spionaggio decisivo Al timone di Luna Rossa con Ruggero Tita? Sarebbe bellissimo”

(Di martedì 21 febbraio 2023)ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016 nel Nacra 17 insieme a Silvia Sicouri, concludendo in quinta posizione. Il velista non è poi riuscito a qualificarsi per i Giochi di Tokyo 2020, dove hanno trionfatoe Caterina Banti. Capace di vincere i Mondiali nel 2019, il 35enne è entrato a fare parte del team diche parteciperà allaCup 2024 e sta inseguendo il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con Maelle Frascari.è stato ospite di Sail2U, la trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport) condotta da Stefano Vegliani. L’azzurro si è soffermato sul doppio impegno: “Rendere compatibili il progettoCup e Nacra 17 non è ...