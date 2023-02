Amadeus e Instagram: indaga la corte dei conti (Di martedì 21 febbraio 2023) Rai a bocca asciutta sul business dei social La Verità, di Giorgio Gandola, pag. 17 «Fare soldi, per fare soldi, per fare soldi. Se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste». Il formidabile incipit del reportage di Giorgio Bocca per spiegare il miracolo all’italiana fra i signori delle calzature a Vigevano nel 1962 pub essere umilmente declinato in chiave digitale 61 anni dopo per il Festival di Sanremo dell’allegra brigata Ferragnez e Amadeus. Con il nobile obiettivo pienamente raggiunto dagli «spiriti inquieti a compenso crescente». Tutti felici, progressisti, inclusivi e bulimici. Tranne la Rai, sul banco degli imputati per avere dilapidato i diritti di esclusiva streaming a favore non certo di piccoli player indigenti ma di colossi del web come Instagram e Amazon. Mentre i dirigenti sempre più in ambasce (innanzitutto l’ad Carlo ... Leggi su tvzoom (Di martedì 21 febbraio 2023) Rai a bocca asciutta sul business dei social La Verità, di Giorgio Gandola, pag. 17 «Fare soldi, per fare soldi, per fare soldi. Se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste». Il formidabile incipit del reportage di Giorgio Bocca per spiegare il miracolo all’italiana fra i signori delle calzature a Vigevano nel 1962 pub essere umilmente declinato in chiave digitale 61 anni dopo per il Festival di Sanremo dell’allegra brigata Ferragnez e. Con il nobile obiettivo pienamente raggiunto dagli «spiriti inquieti a compenso crescente». Tutti felici, progressisti, inclusivi e bulimici. Tranne la Rai, sul banco degli imputati per avere dilapidato i diritti di esclusiva streaming a favore non certo di piccoli player indigenti ma di colossi del web comee Amazon. Mentre i dirigenti sempre più in ambasce (innanzitutto l’ad Carlo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi La soluzione al superbonus c’era. Così la sinistra l’ha sotterrata ??? Grazie alla Rai Amadeus fa… - grignanipage : GRAZIE! Questo non è stato un ritorno, non sono mai andato via. Ringrazio Amadeus per aver creduto per primo in 'Qu… - mauri48aho : RT @CarloRienzi: Adesso c’è necessità di fare chiarezza riguardo #Sanremo2023, #instagram e il profilo di #Amadeus, facendo piazza pulita d… - Nath67Lic : RT @CarloRienzi: Adesso c’è necessità di fare chiarezza riguardo #Sanremo2023, #instagram e il profilo di #Amadeus, facendo piazza pulita d… - CarloRienzi : Adesso c’è necessità di fare chiarezza riguardo #Sanremo2023, #instagram e il profilo di #Amadeus, facendo piazza p… -