Alto rischio germi in casa: sono 5 le cose che dimentichiamo sempre di pulire (Di martedì 21 febbraio 2023) Siamo tutte esposte ad un Alto rischio di germi in casa se quando facciamo le pulizie domestiche trascuriamo alcuni dettagli. Già perché se dedichiamo tempo e attenzione ai vetri, ai pavimenti, ai tappeti, ai mobili e ai sanitari, ignoriamo alcuni ricettacoli di sporcizia e batteri che non rendono l’ambiente sano a lungo andare. sono almeno 5 gli oggetti che, se non adeguatamente sanificati, rischiano di vanificare la nostra opera. Quando ci dedichiamo al riordino, non possiamo essere superficiali, dobbiamo procedere accuratamente, senza dimenticarci nulla. Vediamo insieme su cosa concentrarci. Alto rischio germi in casa: le 5 cose che non possiamo dimenticarci nelle pulizie Partiamo dai grandi oggetti dimenticati. ... Leggi su donnaup (Di martedì 21 febbraio 2023) Siamo tutte esposte ad undiinse quando facciamo le pulizie domestiche trascuriamo alcuni dettagli. Già perché se dedichiamo tempo e attenzione ai vetri, ai pavimenti, ai tappeti, ai mobili e ai sanitari, ignoriamo alcuni ricettacoli di sporcizia e batteri che non rendono l’ambiente sano a lungo andare.almeno 5 gli oggetti che, se non adeguatamente sanificati, rischiano di vanificare la nostra opera. Quando ci dedichiamo al riordino, non possiamo essere superficiali, dobbiamo procedere accuratamente, senza dimenticarci nulla. Vediamo insieme su cosa concentrarci.in: le 5che non possiamo dimenticarci nelle pulizie Partiamo dai grandi oggetti dimenticati. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : Nessun leader temporale può né deve essere inteso come rappresentante di un leader spirituale, specialmente in ambi… - Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - putino : Parole sacrosante di Stoltenberg qui: aiutare l’Ucraina a difendersi non è a rischio zero, ma il rischio è enormeme… - Accio23 : @VaresanoMarco Il rischio che vada in prescrizione è molto alto, ma se non per questo sarà altro… io attendo fiducioso… - MOTORESANITA : Su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio, l’80% non raggiunge il target indicato dalle Linee Guida interna… -