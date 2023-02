“Alto rischio di fuga”, Dani Alves resta in custodia cautelare dopo l’accusa di stupro (Di martedì 21 febbraio 2023) Dani Alves rimarrà in custodia cautelare in Spagna dopo le accuse di stupro. Il suo ricorso è stato infatti respinto da un tribunale di Barcellona a causa di un “Alto rischio di fuga”. “Il tribunale conferma la custodia cautelare” e “respinge il ricorso presentato dalla difesa”, si legge in un comunicato diffuso dalle autorità giudiziarie della Catalogna (nord-est). Il tribunale sottolinea “l’elevato rischio di fuga” del calciatore “legato alla pesante pena che potrebbe essergli inflitta in questo caso” e ai suoi mezzi finanziari “che potrebbero consentirgli di lasciare la Spagna in qualsiasi momento” per tornare in Brasile, dove potrebbe essere difficile ricorrere ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023)rimarrà inin Spagnale accuse di. Il suo ricorso è stato infatti respinto da un tribunale di Barcellona a causa di un “di”. “Il tribunale conferma la” e “respinge il ricorso presentato dalla difesa”, si legge in un comunicato diffuso dalle autorità giudiziarie della Catalogna (nord-est). Il tribunale sottolinea “l’elevatodi” del calciatore “legato alla pesante pena che potrebbe essergli inflitta in questo caso” e ai suoi mezzi finanziari “che potrebbero consentirgli di lasciare la Spagna in qualsiasi momento” per tornare in Brasile, dove potrebbe essere difficile ricorrere ...

