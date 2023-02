Alpine, Philippe Krief direttore ingegneria e performance prodotto (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 6 marzo, Philippe Krief è nominato direttore ingegneria e performance prodotto di Alpine nonchè direttore Generale di Alpine Cars. Entra a far parte del Comitato Direttivo della Marca, riportando direttamente a Laurent Rossi. Porrà tutta l’esperienza acquisita nel corso della sua carriera al servizio della strategia Alpine, mentre la Marca ha annunciato un piano prodotto senza precedenti per i prossimi anni. L’arrivo di Philippe Krief a capo dei due dipartimenti punta a rafforzare i team in un momento di svolta della storia di Alpine. Robert Bonetto, direttore ingegneria ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 6 marzo,è nominatodinonchèGenerale diCars. Entra a far parte del Comitato Direttivo della Marca, riportando direttamente a Laurent Rossi. Porrà tutta l’esperienza acquisita nel corso della sua carriera al servizio della strategia, mentre la Marca ha annunciato un pianosenza precedenti per i prossimi anni. L’arrivo dia capo dei due dipartimenti punta a rafforzare i team in un momento di svolta della storia di. Robert Bonetto,...

