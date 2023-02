Almanacco del 21-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 febbraio 2023)del giorno andiamo iniziare una nuova settimana lunedì 20 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa amata un nome che rappresenta il femminile del nome tardo latino amato scorre significato letterale via matas molto semplice Il proverbio dice ogni grossa bufera Si annuncia la sera sono una pioggia di Riccardo Cocciante Ivana Trump e Ian e noi andiamo invece a fare gli auguri al nostro Franco Buon compleanno Franco Buon compleanno a Raffaele zia Mirella Massimiliano buonissima giornata a ciascuno di voi i più rapidi che questa mattina ci hanno raggiunto con i loro messaggi Daniel e Stef Margot Isabel Nazzareno buona giornata E allora andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 20 febbraio ma nel 1872 viene inaugurata a New York Metropolitan Museum of Art il meteo oggi è uno dei più grandi e importanti musei del mondo e Contiene più ...