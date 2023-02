Allegri esonerato a fine stagione? Il borsino dei sostituti ad oggi (Di martedì 21 febbraio 2023) Se Allegri venisse esonerato a fine stagione chi sarebbe il suo sostituto? Ecco il borsino dei nomi che stanno circolando ultimamente. Allegri a Torino non se la passa affatto bene. I successi ottenuti di recente non bastano affatto ad insabbiare quel poco che si è prodotto fino a questo punto di stagione. La Champions League è sfumata per l’ennesima volta, e il campionato sembra compromesso. La PresseChiaramente quest’ultima situazione non dipende dal tecnico. Ma il pessimo avvio di campionato aveva già lasciato intravedere lo spettro dell’esonero. Tanto che se n’è parlato per mesi e mesi. Senza arrivare quasi mai ad una soluzione concreta. La società bianconera si è sfaldata del tutto, e forse potrebbe essere stata proprio questa situazione a mantenere ancora più ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 febbraio 2023) Sevenissechi sarebbe il suo sostituto? Ecco ildei nomi che stanno circolando ultimamente.a Torino non se la passa affatto bene. I successi ottenuti di recente non bastano affatto ad insabbiare quel poco che si è prodotto fino a questo punto di. La Champions League è sfumata per l’ennesima volta, e il campionato sembra compromesso. La PresseChiaramente quest’ultima situazione non dipende dal tecnico. Ma il pessimo avvio di campionato aveva già lasciato intravedere lo spettro dell’esonero. Tanto che se n’è parlato per mesi e mesi. Senza arrivare quasi mai ad una soluzione concreta. La società bianconera si è sfaldata del tutto, e forse potrebbe essere stata proprio questa situazione a mantenere ancora più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1r3st0rm1979 : RT @0208Peppe: Se allegri dovesse venire esonerato dite un nome per la panchina. Un Sogno ed uno realistico. Inizio io Sogno: Zidane Reali… - panzerJ19 : @Stefano__Willy @__grazynho87 Sarei molto sorpreso se riprendessero Conte, ma Agnelli ha esonerato Allegri a malinc… - sassipiedimonte : @ilciccio67 Voi a Torino è nato tutto a casa vostra. Dominavate tutto ed eravate protagonisti in #Champions. La… - francuzziellu : RT @0208Peppe: Se allegri dovesse venire esonerato dite un nome per la panchina. Un Sogno ed uno realistico. Inizio io Sogno: Zidane Reali… - 0208Peppe : Se allegri dovesse venire esonerato dite un nome per la panchina. Un Sogno ed uno realistico. Inizio io Sogno: Zidane Realistico: Tudor -