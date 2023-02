(Di martedì 21 febbraio 2023) " Prenda Luciano, è bravissimo ". Dopo aver detto a Aurelio De Laurentiis che al Napoli non sarebbe più andato (erano arrivati ai contratti)ebbe parole di stima per Spalletti che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Allegri e l'abuso del muso: Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio -

" Prenda Luciano, è bravissimo ". Dopo aver detto a Aurelio De Laurentiis che al Napoli non sarebbe più andato (erano arrivati ai contratti)ebbe parole di stima per Spalletti che il presidente aveva bloccato da molto tempo. In quel periodo Max, che veniva da due anni di stop e aveva ritrovato forti motivazioni, sentiva l'...... permettendo al Pd di spostare l'attenzione sull'delle istituzioni piuttosto che sulla visita ... Simpatico, ma non so se fossi inse riderei davvero. - Meravigliosa questa storia che ...

Juve-Nantes, Ganago e il messaggio di Allegri VIDEO Tuttosport

Juve, Casini sulle plusvalenze: "Non esistono criteri oggettivi, ma l'abuso..." Corriere dello Sport

Casini: 'Plusvalenze, c'è stato davvero un abuso Ecco cosa ... Calciomercato.com

Arrestato con l’accusa di abusi su minori l'allenatore di basket della ... korazym.org

Juventus, la lista per l'Europa League: un'assenza per Allegri Calcio News 24

« Prenda Luciano, è bravissimo ». Dopo aver detto a Aurelio De Laurentiis che al Napoli non sarebbe più andato (erano arrivati ai contratti) Allegri ebbe parole di stima per Spalletti che il president ...