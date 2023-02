Allarme legionella all' Ex Onpi dell' Aquila | pericolo per i quasi 100 assistiti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 21 febbraio 2023) L'nella residenza assistenziale Ex- di proprietà del Comunee gestita insieme alla Asl - dove sono presenti, oltre al distretto sanitario, due residenze sanitarie assistite e l'hospice. Nelle tre strutture sono complessivamente ospitate circa 100 persone anziane. Dopo i prelievi fatti il 3 febbraio e le analisi consegnate il 17 febbraio, il batterioè stato isolato in due rubinetti: torna quindi la paura a distanza di mesi, poiché già nell'estate del 2021 erano stati riscontrati casi di positività. Degenti e famigliari hanno protestato per la comunicazione insufficiente da partea Asl ee altre istituzioni coinvolte. Come richiesto del resto da Arta ...