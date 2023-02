Alfonso Signorini legge il provvedimento ai VIP e rivela il motivo in diretta (VIDEO) (Di martedì 21 febbraio 2023) Alfonso Signorini legge e rivela il provvedimento ai coinquilini della Casa: ecco cosa è emerso in diretta Il conduttore Alfonso Signorini della settima edizione del Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata annuncia inaspettatamente un provvedimento dopo gli ultimi avvenimenti in Casa. L’atmosfera nel noto reality show purtroppo ha subito un cambiamento e durante la festa di carnevale diversi gieffini da Oriana, ad Onestini, fino ad arrivare a Martina Nasoni hanno affrontato spiacevoli scontri dove sono volati stracci. Leggi anche –> Le critiche di Sonia Bruganelli e Orietta Berti ai VIP: le dure parole (VIDEO) Il provvedimento per i vip… “Come vi avevamo detto il clima che vi abbiamo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 febbraio 2023)ilai coinquilini della Casa: ecco cosa è emerso inIl conduttoredella settima edizione del Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata annuncia inaspettatamente undopo gli ultimi avvenimenti in Casa. L’atmosfera nel noto reality show purtroppo ha subito un cambiamento e durante la festa di carnevale diversi gieffini da Oriana, ad Onestini, fino ad arrivare a Martina Nasoni hanno affrontato spiacevoli scontri dove sono volati stracci. Leggi anche –> Le critiche di Sonia Bruganelli e Orietta Berti ai VIP: le dure parole () Ilper i vip… “Come vi avevamo detto il clima che vi abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Alfonso Signorini rivela come mai nei reality si vedono sempre i soliti volti: “non ci sono più i soldi di una volt… - Avatar99827986 : Caro Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli ,potreste una volta sola dire le cose come stanno ,invece di inveire semp… - Franca41538343 : RT @Fabiola10741371: Caro Alfonso Signorini #GFvip trovo vergognosa la puntata di questa sera!!Lei si e' permesso di dare dell'alcolizzata… - SistersStars : Comunque vorrei dire ad Alfonso Signorini che se arriva una a dirmi che io nella vita non potrei mai fare la prosti… - FrancoAle66 : @GrandeFratello Io non capisco perché il Sig. Alfonso Signorini quando parla lui , si fa inerrompere e lascia sta… -