“Alfonso, sei uno stron*o”. GF Vip 7, Sonia gliel’ha detto chiaro in diretta dopo lo scherzo (Di martedì 21 febbraio 2023) Al GF Vip 7 puntata di grande intensità quella di ieri, lunedì 20 febbraio, dove non è mancato un botta e risposta tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. È successo tutto a inizio puntata, sotto gli occhi di Orietta Berti che non ha potuto non commentare. Più che il momento tra conduttore e opinionista però a tenere banco è stato, e sarà, il provvedimento preso nei confronti dei concorrenti ai quali è stata dimezzata la spesa per le prossime due settimane. Una decisione che secondo i fan di Oriana colpisce in maniera indiscriminata anche chi, come la modella, questa situazione di disagio l’ha vissuta per tutta la settimana. “Benvenuti in quel magico luogo chiamato Italia, anno 2023, dove se una donna straniera, mentre partecipa a un reality trasmesso su una delle principali emittenti della Nazione, si sente dire: “Tornatene al tuo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Al GF Vip 7 puntata di grande intensità quella di ieri, lunedì 20 febbraio, dove non è mancato un botta e risposta traSignorini eBruganelli. È successo tutto a inizio puntata, sotto gli occhi di Orietta Berti che non ha potuto non commentare. Più che il momento tra conduttore e opinionista però a tenere banco è stato, e sarà, il provvedimento preso nei confronti dei concorrenti ai quali è stata dimezzata la spesa per le prossime due settimane. Una decisione che secondo i fan di Oriana colpisce in maniera indiscriminata anche chi, come la modella, questa situazione di disagio l’ha vissuta per tutta la settimana. “Benvenuti in quel magico luogo chiamato Italia, anno 2023, dove se una donna straniera, mentre partecipa a un reality trasmesso su una delle principali emittenti della Nazione, si sente dire: “Tornatene al tuo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... misciu2020 : RT @teamsoleilsorge: Alfonso: -“Sei stato provocatorio Onestini, ci hai marciato alla grande eccome” PER ME È IL BOATO DEL PUBBLICO CONTRO… - libera74813201 : RT @teamsoleilsorge: Alfonso: -“Sei stato provocatorio Onestini, ci hai marciato alla grande eccome” PER ME È IL BOATO DEL PUBBLICO CONTRO… - pitti_20_tipi : RT @teamsoleilsorge: Alfonso: -“Sei stato provocatorio Onestini, ci hai marciato alla grande eccome” PER ME È IL BOATO DEL PUBBLICO CONTRO… - LuciaLaurentin2 : Dare della puttana è uguale a dire tu non potresti mai farlo. MA ALFONSO. CI SEI? È chiaro che Antonella è la sua p… - nikitersolearmy : RT @teamsoleilsorge: Oddio per fortuna Alfonso, ero così preoccupata per la salute di Tav4ssi e Micol almeno con questa cenetta respirerann… -