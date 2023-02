Alessandra Turri | Canta Via L’Insicurezza | il Bestseller su come esprimere il proprio potenziale con il canto

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Milano, 21.02.2023 – Molti di noi pensano che sia impossibile avere una voce versatile, un timbro piacevole, distintivo, unico, esattamentequello delnte preferito. Eppure, valorizzare al massimo la propria voce è possibile. Tutto sta nel saperefare. Per tutti coloro che desiderano superare le proprie insicurezze con ilma non sannofare, esce oggi il libro diVIA. Manuale Di Istruzioni Per Dare Voce Alla Tua Voce” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per valorizzare al massimo la propria voce così da far emergere la versione migliore di sé stessi. “Questo libro ...