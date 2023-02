Albania, 32 anni fa gli studenti abbattevano la statua del dittatore comunista Enver Hoxha (Di martedì 21 febbraio 2023) Era il 20 febbraio del 1991 quando decine di migliaia tra studenti e cittadini albanesi si organizzarono per abbattere il monumento dedicato al dittatore Enver Hoxha, rimasto ininterrottamente al potere dal 1944 al 1985, anno della sua morte. Quel monumento, piazzato nel centro di Tirana, era il simbolo stesso della tirannide comunista che da quasi mezzo secolo opprimeva l’Albania. Da allora sono trascorsi 32 anni, ma di quell’evento pochi in Europa si ricordano e ancora meno lo celebrano, quasi che la dittatura sperimentata nella nazione schipetara fosse di rango minore rispetto alle altre che si imposero nell’Europa dell’Est sull’onda dello stalinismo trionfante. Invece, no. Per genesi, furore ideologico e ferocia repressiva il regime di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Era il 20 febbraio del 1991 quando decine di migliaia trae cittadini albanesi si organizzarono per abbattere il monumento dedicato al, rimasto ininterrottamente al potere dal 1944 al 1985, anno della sua morte. Quel monumento, piazzato nel centro di Tirana, era il simbolo stesso della tirdeche da quasi mezzo secolo opprimeva l’. Da allora sono trascorsi 32, ma di quell’evento pochi in Europa si ricordano e ancora meno lo celebrano, quasi che la dittatura sperimentata nella nazione schipetara fosse di rango minore rispetto alle altre che si imposero nell’Europa dell’Est sull’onda dello stalinismo trionfante. Invece, no. Per genesi, furore ideologico e ferocia repressiva il regime di ...

