Al via tre campionati nazionali per eleggere i migliori pasticceri e panificatori d'Italia (Di martedì 21 febbraio 2023) Dal 26 febbraio al 1° marzo 2023 presso la Fiera del Tirreno CT di Carrara (MS) , la Federazione Internazionale di pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) dà il via a una grande festa per ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) Dal 26 febbraio al 1° marzo 2023 presso la Fiera del Tirreno CT di Carrara (MS) , la Federazione Internazionale dia, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) dà il via a una grande festa per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eleele_mc : RT @gjulja___: ma voi avete presente il fatto che christian stefanelli e mattia zenzola tre giorni dopo essersi rivisti ad aprile si sono f… - VecchioliSandr1 : RT @seeehnsucht: Nikita: “il covid è anche gentile, non se la prende con i bambini e non ti fa morire nel giro di tre giorni in maniere ful… - Topina2017 : RT @seeehnsucht: Nikita: “il covid è anche gentile, non se la prende con i bambini e non ti fa morire nel giro di tre giorni in maniere ful… - giuls1313 : RT @gjulja___: ma voi avete presente il fatto che christian stefanelli e mattia zenzola tre giorni dopo essersi rivisti ad aprile si sono f… - Nataluna1969 : RT @seeehnsucht: Nikita: “il covid è anche gentile, non se la prende con i bambini e non ti fa morire nel giro di tre giorni in maniere ful… -