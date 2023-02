Al via il corso in autoproduzione energetica e intelligenza artificiale: la sfida Mipu (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo i Master 2022 Data Driven Maintenance Manager e Industrial AI Leader, la Scuola di Formazione di Mipu inaugura l’anno 2023 arricchendo la propria offerta formativa di un nuovo corso: il Master in autoproduzione energetica e intelligenza artificiale. Questo nuovo percorso didattico nasce per provare a dare una risposta concreta alla necessità di ripensare la modalità di produzione e di consumo di energia nelle aziende, necessità che è frutto di una crisi energetica in generale, e che la guerra in Ucraina ha acutizzato. La nuova sfida di Mipu Per questo motivo Mipu ha pensato a un corso nel quale insegnare ai professionisti quali siano le opportunità che l’AI offre ... Leggi su fmag (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo i Master 2022 Data Driven Maintenance Manager e Industrial AI Leader, la Scuola di Formazione diinaugura l’anno 2023 arricchendo la propria offerta formativa di un nuovo: il Master in. Questo nuovo perdidattico nasce per provare a dare una risposta concreta alla necessità di ripensare la modalità di produzione e di consumo di energia nelle aziende, necessità che è frutto di una crisiin generale, e che la guerra in Ucraina ha acutizzato. La nuovadiPer questo motivoha pensato a unnel quale insegnare ai professionisti quali siano le opportunità che l’AI offre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... INPS_it : ?? Attenzione! È in corso un nuovo tentativo di #truffa via mail che utilizza il nostro logo. Non cliccate sul link… - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: DA 1 A 10 Libri neri, striscioni, corso Agnelli, Juric, Pecchia e nomi non detti, ricapitoliamo - LiguriaNotizie : Legalità, la Corso non molla: Zapata paghi debito 120mila euro. Altrimenti sgombero - AmoBergamo : #Bergamo Al via il cantiere in Corso Europa per il nuovo volto di Zingonia. E cambia la viabilità - LaGazzettaWeb : Bari, notte di spaccate in centro: nel mirino 4 negozi di via Dante, Corso Cavour e via Argiro - News -