Al via a Roma Conferenza nazionale sulla nutrizione (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Al via oggi a Roma, al ministero della Salute, la Conferenza nazionale sulla nutrizione: “Un’opportunità di confronto tra istituzioni, società scientifiche, università, associazioni, consumatori e rappresentanti della filiera agroalimentare per affrontare i temi principali in ambito nutrizionale e per evidenziare gli aspetti critici del sistema”, sottolinea il ministero. Da oggi al 23 febbraio esperti, società scientifiche e ricercatori approfondiranno i principali temi e criticità del settore con focus sulla malnutrizione, gli sprechi, la dieta Mediterranea e la globalizzazione. Giovedì la sessione conclusiva è affidata al ministro della Salute Orazio Schillaci e al ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Al via oggi a, al ministero della Salute, la: “Un’opportunità di confronto tra istituzioni, società scientifiche, università, associazioni, consumatori e rappresentanti della filiera agroalimentare per affrontare i temi principali in ambito nutrizionale e per evidenziare gli aspetti critici del sistema”, sottolinea il ministero. Da oggi al 23 febbraio esperti, società scientifiche e ricercatori approfondiranno i principali temi e criticità del settore con focusmal, gli sprechi, la dieta Mediterranea e la globalizzazione. Giovedì la sessione conclusiva è affidata al ministro della Salute Orazio Schillaci e al ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giroditalia : ??#Giro d'Italia 2023, ecco il Grande Arrivo di Roma! Si parte dall’EUR per poi percorrere la via Cristoforo Colombo… - CardRavasi : Avete mai fatto caso alla curiosa targhetta affissa accanto al n. 110 di Via Margutta, la 'strada dei pittori', nel… - santegidionews : A Roma, dal #23febbraio, la mostra 'Facciamo Pace?! La voce dei bambini sulla guerra' al Palazzo delle Esposizioni… - Ermedrasis : @mariogiordano5 @CostanzaTosi @Fedez Quando porti le telecamere a Via Napoleone III Roma? Ah no, quella è CasaPound...?? - SaluteFuturo : Al via a Roma Conferenza nazionale sulla nutrizione -