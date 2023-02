Al ‘San Pio’ accesso facilitato alle cure oncologiche innovative

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPotenziare l’offerta sanitaria affinchè ciascun cittadino fruisca di prestazioni di eccellenza in modo veloce e: all’AORN San Pio attivati i PACC (Percorsi Ambulatoriali Complessi): il percorso ambulatoriale per i trattamenti antitumorali L’evoluzione scientifica, tecnologica e organizzativa, con particolare riferimento all’utilizzo dei farmaci, rende praticabile la scelta di soluzioni assistenziali, che permettono il trattamento dei pazienti non necessariamente in regime di ricovero, ma in quello ambulatoriale. Cambia, dunque, il setting assistenziale del paziente oncologico, che prevede una modalità di gestione organizzativa della struttura ambulatoriale, attivabile nei confronti di soggetti con patologie complesse come quella oncologica, ma che non presentino condizioni tali, da rendere necessario il ricovero ospedaliero. Con ...