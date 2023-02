Al lavoro per 4 giorni a settimana i dipendenti producono di più, l’esperimento nel Regno Unito (Di martedì 21 febbraio 2023) La settimana lavorativa di 4 giorni non danneggerebbe le aziende. Anzi, migliora produttività e salute dei dipendenti. È quanto emerge dai risultati del progetto-pilota a cui hanno preso parte circa tremila dipendenti di 61 aziende britanniche che operano in diversi settori e che per sei mesi, da giugno a dicembre dello scorso anno, si sono impegnate a ridurre del 20% l’orario di lavoro per tutto il personale (32 ore lavorative), senza alcuna riduzione dello stipendio. Nonostante l’esperimento semestrale sia concluso, la stragrande maggioranza delle aziende ha scelto di continuare con il nuovo modello: delle 61 che hanno effettuato la sperimentazione semestrale, 56 aziende hanno esteso la prova e di queste, 18 hanno deciso di implementare in modo permanente la ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Lalavorativa di 4non danneggerebbe le aziende. Anzi, migliora produttività e salute dei. È quanto emerge dai risultati del progetto-pilota a cui hanno preso parte circa tremiladi 61 aziende britanniche che operano in diversi settori e che per sei mesi, da giugno a dicembre dello scorso anno, si sono impegnate a ridurre del 20% l’orario diper tutto il personale (32 ore lavorative), senza alcuna riduzione dello stipendio. Nonostantesemestrale sia concluso, la stragrande maggioranza delle aziende ha scelto di continuare con il nuovo modello: delle 61 che hanno effettuato la sperimentazione semestrale, 56 aziende hanno esteso la prova e di queste, 18 hanno deciso di implementare in modo permanente la ...

