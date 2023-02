Aia, il premio ‘Stefano Farina’ va a Daniele Doveri (Di martedì 21 febbraio 2023) Il premio dedicato alla memoria di Stefano Farina è stato quest’anno consegnato dall’Aia a Daniele Doveri per essersi distinto nella stagione sportiva in corso. “Stefano Farina non è stato solo un grande arbitro, ma anche un formatore. Per questo, abbiamo voluto proporre un arbitro di grande esperienza, uno dei migliori in Italia come Doveri”, ha spiegato il componente del Comitato nazionale, Carlo Pacifici, che ha rappresentato l’Aia oggi in Federcalcio. Doveri succede a Chiffi, vincitore lo scorso anno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Ildedicato alla memoria di Stefano Farina è stato quest’anno consegnato dall’Aia aper essersi distinto nella stagione sportiva in corso. “Stefano Farina non è stato solo un grande arbitro, ma anche un formatore. Per questo, abbiamo voluto proporre un arbitro di grande esperienza, uno dei migliori in Italia come”, ha spiegato il componente del Comitato nazionale, Carlo Pacifici, che ha rappresentato l’Aia oggi in Federcalcio.succede a Chiffi, vincitore lo scorso anno. SportFace.

