AIA | Doveri vince il premio Farina come migliore arbitro

(Di martedì 21 febbraio 2023) Danielepremiato con il, il riconoscimento al migliordell’anno dato dall’AIA L’AIA ha premiato Danielecon il, il riconoscimento al migliordella stagione di Serie A, succedendo a Chiffi, vincitore l’anno scorso. Di seguito le parole di Carlo Pacifici, componente del Comitato nazionale dell’AIA. «Stefanonon è stato solo un grande, ma anche un formatore. Per questo, abbiamo voluto proporre undi grande esperienza, uno dei migliori in Italia» L'articolo proviene da Calcio News 24.

