Ahsoka | Rosario Dawson anticipa il periodo previsto per il debutto della serie Disney+

(Di martedì 21 febbraio 2023)ha le idee molto chiare suldi; abbiamo finalmente unper ilsugli schermi di? La curiosità nei confrontiè tantissima e per adesso sappiamo solamente che dovrebbe debuttare nel corso di quest'anno, anche se non conosciamo ancora la sua data d'uscita ufficiale., però, hato che secondo lei potremmo vederla suquesto autunno. ", sì, probabilmente uscirà in autunno", ha dettodurante la trasmissione Today con Hoda e Jenna. L'attrice ha aggiunto: "Avremo ...

... che tornerà su Disney Plus il prossimo 1 marzo, nel corso di questo 2023 farà infatti il suo debutto la serie televisiva dedicata ad un personaggio amatissimo del franchise,Dawson, ...è uno spin - off di The Mandalorian in cui vedremoDawson nei panni diTano. Al momento non abbiamo ancora dettagli riguardanti la trama, ma nel cast saranno presenti anche Ray ...

Como parte de una conversación con el programa de televisión Today, la actriz Rosario Dawson anticipó que la planeada serie de Ahsoka, la cual ya culminó sus filmaciones, sería lanzada en Disney+ dura ...Rosario Dawson ha le idee molto chiare sul debutto di Ahsoka; abbiamo finalmente un periodo previsto per il debutto sugli schermi di Disney+