Aggressione di Azione Studentesca a Firenze, scontro Bocchino-Montanari a La7. “È stata una rissa”. “Sono picchiatori fascisti vicini a Fdi” (Di martedì 21 febbraio 2023) scontro durissimo a Otto e mezzo (La7) tra Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, e Italo Bocchino, direttore editoriale de Il Secolo d’Italia, sull’Aggressione di sei militanti (3 adulti e 3 minorenni) di Azione Studentesca, organizzAzione di estrema destra vicina a Fratelli d’Italia, a danno di due studenti liceali di sinistra davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze. Montanari spiega i fatti (il reato con cui la Digos ha denunciato i sei militanti di destra è di violenza privata a seguito di una manifestAzione non autorizzata di volantinaggio) e precisa: “Non è stata una rissa, ma un episodio gravissimo che dimostra che il fascismo è sempre la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023)durissimo a Otto e mezzo (La7) tra Tomaso, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, e Italo, direttore editoriale de Il Secolo d’Italia, sull’di sei militanti (3 adulti e 3 minorenni) di, organizzdi estrema destra vicina a Fratelli d’Italia, a danno di due studenti liceali di sinistra davanti al liceo classico Michelangiolo dispiega i fatti (il reato con cui la Digos ha denunciato i sei militanti di destra è di violenza privata a seguito di una manifestnon autorizzata di volantinaggio) e precisa: “Non èuna, ma un episodio gravissimo che dimostra che il fascismo è sempre la ...

