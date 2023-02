Aggressione davanti al liceo di Firenze, la Procura indaga per violenza privata aggravata (Di martedì 21 febbraio 2023) La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per violenza privata aggravata per l’Aggressione con calci e pugni subita da due studenti davanti al liceo classico Michelangelo. Nel gruppo che ha aggredito i due c’erano 6 giovani appartenenti ad Azione studentesca, tra cui tre minorenni. Nei confronti dei 6 la magistratura ha ricevuto una segnalazione della Digos che sta conducendo le indagini per ricostruire compiutamente l’accaduto. La prima relazione, inviata ai pm, è basata anche su raccolta e esame dei video e delle testimonianze. Oggi è in programma una manifestazione degli studenti. In Parlamento fioccano, intanto, le interrogazioni parlamentari. Una, presentata dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, è rivolta ai ministri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Ladiha aperto un fascicolo perper l’con calci e pugni subita da due studentialclassico Michelangelo. Nel gruppo che ha aggredito i due c’erano 6 giovani appartenenti ad Azione studentesca, tra cui tre minorenni. Nei confronti dei 6 la magistratura ha ricevuto una segnalazione della Digos che sta conducendo le indagini per ricostruire compiutamente l’accaduto. La prima relazione, inviata ai pm, è basata anche su raccolta e esame dei video e delle testimonianze. Oggi è in programma una manifestazione degli studenti. In Parlamento fioccano, intanto, le interrogazioni parlamentari. Una, presentata dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, è rivolta ai ministri ...

