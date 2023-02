Aggressione al Michelangiolo: stasera corteo da viale Malta. Fdi: interrogazione al ministro Piantedosi (Di martedì 21 febbraio 2023) stasera, 21 febbraio 2023, corteo degli studenti, con partenza alle 18 da viale Malta per solidarietà e protesta in seguito all'Aggressione avvenuta sabato davanti al liceo Michelangiolo. Il sindaco, Dario Nardella, ha detto di condividere gli ideali di libertà e antifascismo che animano gli studenti, ma ha raccomandato che la manifestazione sia pacifica e respinga ogni violenza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 febbraio 2023), 21 febbraio 2023,degli studenti, con partenza alle 18 daper solidarietà e protesta in seguito all'avvenuta sabato davanti al liceo. Il sindaco, Dario Nardella, ha detto di condividere gli ideali di libertà e antifascismo che animano gli studenti, ma ha raccomandato che la manifestazione sia pacifica e respinga ogni violenza L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Perché non si può tacere sull’aggressione fuori dal liceo Michelangiolo di Firenze #daytime ?@LaStampa? - corradoformigli : .@GiorgiaMeloni o @FratellidItalia nazionale non hanno nulla da dire sull’aggressione squadrista al liceo fiorentin… - raffaellapaita : Meloni ancora in silenzio sull’aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze. Comunica su tutto, dal pos ai cinghia… - corrierefirenze : Firenze, aggressione al Michelangiolo: manifestazione oggi alle 18 - bbbcccnnn : RT @anis_epis: I messaggi, si sa, si possono interpretare. Se poi provengono dal primo partito del paese, interpretare è una necessità. S… -