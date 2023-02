Aggredita inviata di “Fuori dal coro”, Mario Giordano: “Per Fedez solo due parole” (Di martedì 21 febbraio 2023) Altro che inchiesta sull’orientamento sessuale di Fedez! Le inchieste di “Fuori dal coro”, come tiene a sottolineare Mario Giordano, sono Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 21 febbraio 2023) Altro che inchiesta sull’orientamento sessuale di! Le inchieste di “dal”, come tiene a sottolineare, sono Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Barbara11R : RT @mariogiordano5: Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridal… - n_icolag1ac4lon : RT @mariogiordano5: Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridal… - argomauta1 : RT @mariogiordano5: Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridal… - silenceonweb : RT @mariogiordano5: Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridal… - FeLibero : RT @mariogiordano5: Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridal… -