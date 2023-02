Ag Caprile | 'Piace a tanti È del Bari e a fine anno valuteremo cosa fare'

... ventiseienne baluardo dell'Empoli entrato nel giro della Nazionale che in ottica futura... Nel senso che il Napoli prenderebbe dal Bari Elia, classe 2001, che nel settembre scorso ha ...Come racconta sul proprio sito ufficiale il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà , occhio alla situazione portiere in casa Napoli . Mercato Napoli, pedina di scambio per ...

Ag. Caprile: 'Piace a tanti. È del Bari e a fine anno valuteremo cosa ... Calciomercato.com

Sportitalia - Cheddira e Caprile danno la precedenza al Napoli ... IamNaples.it

Pedullà: “Flirt per Cheddira e Caprile Il Napoli avrà sempre l’ultima parola” napolipiu.com

SSC Napoli, la radio ufficiale: affare Cheddira, si proverà a chiudere ... CalcioNapoli24

Bari-Cagliari, il pronostico: biancorossi favoriti, piace l'1X+GOAL Footballnews24.it

Il portiere del Bari Elia Caprile in esclusiva al Buongiorno Bari Sport ... Lui è un supereroe, io no. Sicuro i complimenti fanno sempre piacere”. Buffon: “Con lui è stato un incontro da pelle d’oca.Elia Caprile, ventunenne portiere del Bari, elogiato da Gigi Buffon in diverse occasioni, ai microfoni di Radio Bari ha raccontato tutta la sua emozione per i complimenti ricevuti ...