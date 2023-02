AEW | Kyle O’Reilly fa progressi dopo lo stop per l’infortunio al collo

(Di martedì 21 febbraio 2023) La AEW ha un roster pieno di talenti, ma non tutti sono in grado di lottare in questo momento.è stato fuori gioco per alcuni mesi, ma abbiamo notizie positive su come si sta evolvendo il suo percorso di guarigione. Durante un’intervista con il podcast In the Kliq, Tony Khan ha fornito un aggiornamento sull’infortunatoè fuori a causa di un infortunio alche ha richiesto un intervento chirurgico. Sembra fortunatamente che stia progredendo. “Sta migliorando. Non vediamo l’ora che torni. Ma si tratta di una serie di infortuni e di un recupero difficile. Mi manca molto e spero che torni presto in AEW“. Molte cose sono cambiate da quandoè stato messo fuori gioco in AEW. Quando tornerà, ...

Speaking on the In The Kliq podcast, AEW President Tony Khan provided an optimistic update on O'Reilly's road to recovery. "He's been doing better," Khan said. "We look forward to him getting back.AEW President Tony Khan has given an update on the injury status of Kyle O'Reilly, who last wrestled in AEW in June 2022.