"Adotta una statua". L'idea di Milano per restaurare il Duomo (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Il Duomo di Milano? "È senza dubbio il punto di riferimento della capitale della moda e della finanza italiana, il luogo più amato", scrive il New York Times. "Un'icona". Ma anche un costo continuo per la manutenzione straordinaria che ha richiesto nel corso di sei secoli, cioè dal 1386 quando è iniziata la sua costruzione. Anche perché non è una costruzione affatto semplice, in quanto consta di "circa 3.400 statue e sculture che adornano i suoi innumerevoli angoli e pertugi, i contrafforti, i pinnacoli e le guglie, ed è realizzato con un raro marmo rosa estratto da un'unica cava alle pendici delle Alpi", la catena montuosa che si trova a circa 60 miglia più a Nord, e la cui composizione unica rende questo edificio "particolarmente bello". Dal 1387 c'è anche un'associazione dedicata che si occupa del restauro e della conservazione della ...

