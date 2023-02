Adnkronos | arrivano le nuove newsletter ottimizzate dall' AI

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 febbraio 2023) () -lancia un nuovo formato editoriale per le sue, rinnovando veste grafica e modalità di pubblicazione. Per la prima volta verrà adottata un'innovativa piattaforma che tramite l'uso dell'intelligenza artificiale, ottimizzerà la scelta dei contenuti dellaper favorire il massimo coinvolgimento del pubblico. Il nuovo tool, grazie all'implementazione di un avanzato sistema multi-algoritmo, è in grado di migliorare la performance delledeterminando il miglior ordine con cui presentare i contenuti e il miglior intervallo temporale di consegna per ogni lettore. L'automazione permetterà quindi di migliorare la fruizione informativa, mantenendo qualità editoriale e facilità di condivisione dei contenuti. Ledi ...