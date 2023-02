“Addio campione” Il calcio e i sogni infranti a soli 21 anni | Nicholas muore a pochi metri da casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 febbraio 2023) Incidente in scooter,a 21Faccioli non ce l’ha fatta, è morto dopo due giorni di agonia nell’ospedale di Careggi. Il giovane aveva avuto un terribile incidente nella notte tra sabato e domenica a Firenze. Per cause ancora in corso di accertamento il 21enne, a poca distanza dasua, ha perso il controllo del proprio mezzo e si è andato a schiantare contro un palo della luce. È stato ricoverato in gravissime condizioni e dopo due giorni tra la vita e la morteha lasciato questo mondo. I familiari hanno dato il consenso affinché i suoi organi fossero donati. Il sinistro è avvenuto in via delle Panche. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale. In tanti oggi piangono la morte di questo giovane che aveva tantida ...