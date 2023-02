Addio a Maria Grazia Bottai, il padre fu ministro durante il regime fascista (Di martedì 21 febbraio 2023) La giornalista e scrittrice Maria Grazia Bottai, secondogenita di Giuseppe Bottai (1895-1959) – il padre fu ministro delle Corporazioni e ministro dell’Educazione Nazionale durante il regime fascista – è morta a Roma all’età di 97 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia ad esequie avvenute. Maria Grazia, detta Mizzi, nata nel 1926 a Roma, ha dedicato la sua vita professionale al giornalismo. Negli anni Cinquanta e Sessanta è stata redattrice del settimanale “Epoca” e collaboratrice di quotidiani come “Il Tempo” e “Il Giornale d’Italia”. In seguito oltre a proseguire l’attività giornalistica, ha lavorato come traduttrice di libri di Honoré de Balzac, di Alain ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) La giornalista e scrittrice, secondogenita di Giuseppe(1895-1959) – ilfudelle Corporazioni edell’Educazione Nazionaleil– è morta a Roma all’età di 97 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia ad esequie avvenute., detta Mizzi, nata nel 1926 a Roma, ha dedicato la sua vita professionale al giornalismo. Negli anni Cinquanta e Sessanta è stata redattrice del settimanale “Epoca” e collaboratrice di quotidiani come “Il Tempo” e “Il Giornale d’Italia”. In seguito oltre a proseguire l’attività giornalistica, ha lavorato come traduttrice di libri di Honoré de Balzac, di Alain ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudio31362911 : @a_meluzzi Addio Maria riposa in pace - Maria_AnnaPatti : RT @alone73x1: #Cartoline #CasaLettori Lugano addio' cantavi Mentre la mano mi tenevi 'Canta con me' tu mi dicevi Ed io cantavo di un post… - La_Prealpina : L’addio di Stresa a Maria Cabrini - CiociariaO : Isoletta e Ceprano si fermano per dare l’addio a Daniele I funerali del ventottenne vittima di un incidente a Itri… - Isidel_ : @ZottiCecilia @pbipp02 Almeno Oriana è sempre lei, Nikita è una falsona, che è entrata al GF con un personaggio cos… -