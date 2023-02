(Di martedì 21 febbraio 2023) Francescoha continuato a parlare, questa volta attraverso i canali ufficiali del club proprio come Inzaghi (vedi QUI), alla viglia di-Porto in programma domani alle 21. ALLA VIGILIA – Francescoalla viglia di-Porto ha parlato così suTV: «Contento di far parte di questo gruppo, poi a fine stagione tireremo le somme. Al momentosoddisfatto.contro, ma servirà umiltà, insieme alla grinta e anche un pizzico di fortuna che ci vuole serve. Il Porto è una squadra rapida e tecnica, brava nelle ripartenze. Ma dobbiamo pensare alla nostra partita».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Le dichiarazioni di @Acerbi_Fra in vista di #InterPorto ?? #ForzaInter - internewsit : Acerbi: «Inter, sono soddisfatto! Possiamo giocarcela con tutti» - - AllRoundLazio : ??| PARLA FRANCESCO #ACERBI: 'Il mio futuro? La mia volontà conta relativamente: sanno che sto bene ma io non decido… - fcin1908it : Acerbi a Inter TV: “Vogliamo i quarti di finale. Parole Mkhitaryan sono oro” - tuttointer24 : Inter-Porto, l’avviso di Acerbi: “I dettagli faranno la differenza” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -

In questa prima sfida casalinga sarà fondamentale per l'imporsi per poter poi andare ad ... il pacchetto difensivo dovrebbe essere quello classico con Bastoni,e Skriniar ; a centrocampo ...MILANO - Vigilia di Champions League in casa. I nerazzurri affronteranno domani sera il Porto a San Siro nel match di andata degli ottavi di finale e Francescomette in guardia i suoi compagni in vista del complicato impegno che li ...

Tare: «Acerbi Non lo so se resta all'Inter, se ne riparlerà...» Lazio News 24

Tare: “Acerbi-Inter Vedremo a fine stagione. Contento stia facendo bene” fcinter1908

VIDEO - Tare: "Acerbi resta all'Inter Vedremo a fine stagione, sono contento che stia facendo bene" Fcinternews.it

Acerbi a Inter TV: “Vogliamo i quarti di finale. Parole Mkhitaryan sono oro” fcinter1908

Francesco Acerbi ha parlato anche a Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto. Ecco le dichiarazioni del centrale nerazzurro: “Sono contento di far parte del gruppo e gioca ...Le ultime sulla probabile formazione dell’Inter che sfida il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ...