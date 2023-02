Acerbi: «Inter-Porto, dettagli faranno la differenza. Futuro? Contento qui!» (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesco Acerbi Intervistato da Sportmediaset ha parlato ancora di Inter-Porto considerando la forza degli avversario. Poi un commento riguardo il suo Futuro in nerazzurro. PRESENTE E Futuro – Francesco Acerbi analizza Inter-Porto tenendo alta la concentrazione, poi un commento sul Futuro in nerazzurro: «Siamo consapevoli di poter fare qualcosa di importante anche perché veniamo dalla sfida con il Barcellona e Bayern Monaco e quindi conosciamo il nostro valore. Dobbiamo essere umili sapendo che saranno due partite, la prima in casa davanti ai nostri tifosi e partire bene è sempre la miglior cosa. Il Porto è una squadra forte, veloci. Dobbiamo essere concentrati per novanta minuti. Non possiamo ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Francescovistato da Sportmediaset ha parlato ancora diconsiderando la forza degli avversario. Poi un commento riguardo il suoin nerazzurro. PRESENTE E– Francescoanalizzatenendo alta la concentrazione, poi un commento sulin nerazzurro: «Siamo consapevoli di poter fare qualcosa di importante anche perché veniamo dalla sfida con il Barcellona e Bayern Monaco e quindi conosciamo il nostro valore. Dobbiamo essere umili sapendo che saranno due partite, la prima in casa davanti ai nostri tifosi e partire bene è sempre la miglior cosa. Ilè una squadra forte, veloci. Dobbiamo essere concentrati per novanta minuti. Non possiamo ...

