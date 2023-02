Acerbi: «Contro il Porto ma senza panico di dover segnare subito! Squadra forte» (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesco Acerbi dopo la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Porto insieme a Simone Inzaghi (vedi QUI), ha parlato della partita in un’intervista rilasciata su Sky Sport. NO FRENESIA – Francesco Acerbi su Sky sottolinea l’importanza di Inter-Porto, ottavo di finale di UEFA Champions League: «Serve equilibrio e non farci prendere dal panico di dover segnare subito perché loro sono una Squadra forte e abituata e ha la stessa percentuale di passare al turno successivo proprio come noi. Sicuramente dobbiamo avere l’attenzione sui dettagli per far si che il dettaglio venga dalla nostra parte. Giocano da tanti anni insieme, è una Squadra abituata alla competizione dove ha dato filo da torcere a tutti. Sono forti nelle ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Francescodopo la conferenza stampa alla vigilia di Inter-insieme a Simone Inzaghi (vedi QUI), ha parlato della partita in un’intervista rilasciata su Sky Sport. NO FRENESIA – Francescosu Sky sottolinea l’importanza di Inter-, ottavo di finale di UEFA Champions League: «Serve equilibrio e non farci prendere daldisubito perché loro sono unae abituata e ha la stessa percentuale di passare al turno successivo proprio come noi. Sicuramente dobbiamo avere l’attenzione sui dettagli per far si che il dettaglio venga dalla nostra parte. Giocano da tanti anni insieme, è unaabituata alla competizione dove ha dato filo da torcere a tutti. Sono forti nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Acerbi: «Contro il Porto ma senza panico di dover segnare subito! Squadra forte» - - CalcioPillole : Francesco #Acerbi, difensore dell'#Inter, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il #Porto in… - g_branca86 : @wazzaCN Acerbi Brozo fuori Lu-La Lukaku contro una squadra che gioca per vincere può essere devastante - Marifcint : Finalmente domani Acerbi potrà marcare attaccanti degni di essere chiamati tali.. già contro Ciurria sembrava Campagnaro - DiMarzio : #ChampionsLeague | Come scenderà in campo l'@Inter contro il @FCPorto? Le parole di #Inzaghi -